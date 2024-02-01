Более половины немцев против запрета ультраправой "Альтернативы для Германии"
Лишь чуть более трети немцев поддерживают запрет ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").
Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD Deutschlandtrend, сообщает "Европейская правда".
Меньшинство опрошенных (37%) считает целесообразным инициировать процедуру запрета партии. Подавляющее большинство (51%) считает это неуместным.
Социологи спросили тех, кто отвергает запрет "АдГ", о причинах их позиции: 65% ответили, что они должны были политически взаимодействовать с партией и ее избирателями. 16% утверждают, что "АдГ" не является неконституционной, 14% обосновывают свой отказ отсутствием перспективы успеха такой процедуры.
Почти половина респондентов (48%) выступают за сокращение государственного партийного финансирования "АдГ", тогда как 41% считают такую меру неуместной.
Почти две трети (65%) в целом хотят, чтобы другие партии в Бундестаге теснее сотрудничали с "АдГ" с точки зрения контента; 22% считают это неуместным.
Нынешние дебаты об "АдГ" пока мало изменили восприятие партии. Более того, четверо из десяти немцев (43%; +1 по сравнению с июлем 2023 года) считают, что хорошо, что "АдГ" больше, чем другие партии, привержена ограниченному притоку иностранцев и беженцев.
Почти каждый второй (47%; -8 по сравнению с июлем 2023 года) говорит, что партия не решает никаких проблем, но по крайней мере называет вещи своими именами.
В целом две трети опрошенных (66%, -6 по сравнению с сентябрем 2023 года) считают "АдГ" правоэкстремистской. В то же время 66% сторонников партии согласны с этим утверждением: "Мне все равно, что она частично считается правоэкстремистской, если она решает правильные вопросы". Это на 14 пунктов меньше, чем осенью прошлого года.
Недавно стало известно о закрытой встрече с участием представителей "АдГ", где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.
Эта история вызвала возмущение и привела к многочисленным митингам по всей стране, в которых приняли участие более миллиона человек, протестуя против правого экстремизма и за демократию.