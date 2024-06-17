Немецкие организации запустили новую кампанию для запрета "Альтернативы для Германии"

Группа общественных организаций начала новую кампанию за запрет ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая за последние месяцы стала одной из самых популярных партий страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Объявленная в понедельник кампания "Защитим человеческое достоинство – запретим "АдГ" сейчас" имеет целью склонить парламентское большинство в Германии для внесения законопроекта о запрете партии в ближайшие недели.

Участники кампании также анонсировали протесты против "АдГ", в частности на национальной конференции партии в Эссене в конце июня.

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"В последние годы "АдГ" превратилась в партию, в которой доминируют крайне правые силы. Она распространяет расистские националистические идеи, высмеивает демократию и нападает на верховенство права", – объясняют инициаторы такого шага.

По их мнению, запрет "Альтернативы для Германии" может разрушить организационную структуру партии, лишить ее государственного финансирования и лишить ее легитимности.

Директор фонда мемориального комплекса Бухенвальд Йенс-Кристиан Вагнер, который присоединился к кампании, заявил, что "антиконституционные партии должны быть лишены возможности злоупотреблять демократией, чтобы ее отменить".

Запрет "Альтернативы для Германии" неоднократно обсуждался в течение последних месяцев. Критики указывают на то, что судебное разбирательство будет очень длительным, а его результат в Федеральном конституционном суде будет открытым.

Существуют также опасения относительно последствий запрета партии, которая в последние месяцы получила поддержку почти каждого пятого избирателя в Германии. Против такого шага высказывались и немецкие граждане, и канцлер Олаф Шольц.