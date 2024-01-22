В Германии обсуждают возможность лишить "АдГ" финансирования

На фоне возобновления дебатов о возможности запретить деятельность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) появились разговоры о менее радикальной опции – лишении ее финансирования, однако с правовой точки зрения это может быть не менее сложно.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Представители коалиционных партий отметили, что реализовать такую идею теоретически возможно, но юридические трудности будут не намного меньше, чем с решением о запрете деятельности партии.

Представитель фракции СДПГ Йоханнес Фехнер отметил, что процедура для существенного урезания государственного финансирования партий, деятельность которых противоречит конституционным принципам, прописана в основном законе.

Глава фракции "Зеленых" Ирене Михалик отметила, что партия считает такой шаг возможным. "Но как и с решением о запрете партии, конституционные органы должны тщательно продумать юридические шаги и принять во внимание оценку органов, отвечающих за безопасность", – отметила она.

В оппозиционном Христианско-демократическом союзе (АДГ) скептически относятся к лишению "АдГ" финансирования. Представитель фракции Торстен Фрай отметил, что фактически для лишения партии финансирования требуется решение Федерального конституционного суда о неконституционности ее деятельности, то есть, так же, как и для запрета.

"Поэтому "светофорная коалиция" должна тщательно взвесить, не получится ли так, что это сыграет на руку "Альтернативе" и поспособствует еще большей мобилизации экстремистов. Мы ничего не добьемся тем, что опасные популисты правого уклона смогут выставлять себя жертвами", – отметил он.

В то же время Маркус Зёдер, премьер Баварии и руководитель партии – младшего партнера ХДС, считает признание партии неконституционной из-за решения суда вполне реалистичным сценарием, особенно если таким окажется решение по Национальной демократической партии, которое ждут во вторник 23 января.

Напомним, в воскресенье в Германии прошла очередная волна демонстраций против идей крайне правых партий. Отдельные мероприятия, как в Мюнхене, оказались настолько масштабными, что полиция приказала им расходиться.

Толчком к протестам и разговорам о запрете партии "Альтернатива для Германии" стало обнародование информации о встрече крайне правых с участием представителей партии, на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.