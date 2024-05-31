Шольц против запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против идей запретить ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ") – по крайней мере на данный момент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Обращаясь в пятницу к немецким католикам в центральном немецком городе Эрфурт, Шольц сказал, что запрет политической партии – это очень сложная вещь в демократическом государстве, "поэтому существуют очень высокие препятствия".

По его мнению, внутренняя разведывательная служба Германии должна выполнять свою работу по расследованию потенциальных угроз демократии в стране и соблюдать закон.

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Шольц считает, что более перспективными являются усилия, направленные на то, чтобы сделать конституцию Германии более сильной перед лицом потенциальных антидемократических угроз.

Он указал, например, на недавние изменения в финансировании политических партий в Германии, которые направлены на то, чтобы отказать в государственном финансировании экстремистским группам.

"Я бы пока двигался именно в этом направлении. Я не думаю, что запрет сейчас актуален", – сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что правые популистские партии также укрепили свои позиции в других странах, таких как Финляндия, Швеция и Австрия, хотя эти страны не страдают от серьезных кризисов или проблем.

Напомним, правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.

Ранее группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.