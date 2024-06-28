У Німеччині очікують на багатотисячний мітинг проти з'їзду ультраправих

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль очікує, що вихідними до Ессена прибудуть 80 тисяч демонстрантів, які протестуватимуть проти з'їзду ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), що там відбудеться.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

За даними поліції, щонайменше 69 автобусів привезуть до Ессена учасників акції. Правоохоронці також очікують на прибуття кількох сотень лівих екстремістів.

"Туди їде ціле велике місто", – заявив Ройль.

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Наразі поліція отримала 28 заявок на проведення зборів навколо місця проведення партійного з'їзду.

Служба державної безпеки припускає, що ліві екстремісти можуть підпалити автомобілі та встановити барикади.

За інформацією Bild, в інтернеті також лунають заклики до нападу на залізничну інфраструктуру, щоб зробити неможливим проїзд на подію з різних напрямків.

"Це буде одна з найбільших операцій в історії поліції Ессена", – зазначив Ройль, маючи на увазі виклики для правоохоронців.

Раніше група громадських організацій розпочала нову кампанію за заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка за останні місяці стала однією з найпопулярніших партій країни.

Заборона "Альтернативи для Німеччини" неодноразово обговорювалася протягом останніх місяців.

Утім, існують побоювання щодо наслідків заборони партії. Проти такого кроку висловлювались і німецькі громадяни, й канцлер Олаф Шольц.