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Шольц раскритиковал своего министра, который без согласования заключил сделку с Китаем

Новости — Пятница, 28 июня 2024, 17:32 — Олег Павлюк

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта Фолькера Виссинга за заключение соглашения с Китаем без предварительного согласования с коллегами в правительстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В среду, 26 июня, Виссинг подписал меморандум о намерениях с главой китайского Управления кибербезопасности Чжуан Жунвэном о "трансграничной передаче данных".

Министерство транспорта Германии не сообщило подробностей соглашения, но отметило, что оно стало продолжением соглашения о сотрудничестве с Китаем в сфере технологий самоуправления.

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Выступая в кулуарах саммита Европейского совета в Брюсселе в пятницу, Шольц сказал, что это соглашение в правительстве не согласовали. По его словам, "принцип, что вы соглашаетесь друг с другом", в этом случае соблюден не был.

Вице-канцлер Германии призвал обновить стратегию в отношении Китая

"Мы, как правительство, всегда действуем в соответствии с нашими общими принципами", – добавил канцлер Германии, сославшись на разработанную правительством стратегию в отношении Китая.

По данным немецких СМИ, отсутствие консультаций по соглашению вызвало беспокойство в министерствах иностранных дел, внутренних дел и экономики.

Этот случай стал очередным проявлением кризиса в федеральном немецком правительстве, где три партии – Социал-демократическая, "Зеленые" и Свободная демократическая – безуспешно пытаются согласовать бюджет на 2025 год.

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от распада немецкой правительственной коалиции на фоне спора партий по бюджету.

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