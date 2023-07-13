Німеччина ухвалила свою першу стратегію щодо Китаю

Німецький уряд у четвер опублікував першу в історії ФРН стратегію щодо Китаю, де вказав на практику недобросовісної конкуренції та економічно агресивну політику Пекіна, та не конкретизував заходи з протидії китайському впливу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

64-сторінкова стратегія Німеччини щодо Китаю констатує, що КНР залишається незамінним партнером у вирішенні глобальних проблем, та в останні роки на тлі централізації влади в країні посилились китайсько-німецьке суперництво й конкуренція.

Серед іншого, стратегія вказує, що Китай усе наполегливіше намагається змінити міжнародний порядок, заснований на правилах, водночас обмежуючи політичні й громадянські права своїх жителів.

У зв'язку з цим Німеччина продовжуватиме посилювати військову присутність і співпрацю з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема і в контексті ситуації з Тайванем, який Китай вважає невід’ємною частиною своєї території.

Окремо стратегія згадує і про ризики рішення Китаю розширити відносини з Росією на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Берлін також оголошує про перегляд експортного контролю, аби гарантувати, що німецькі товари не "заохочують систематичні порушення прав людини в Китаї" та не підтримують його військове переозброєння. Він також підтримав ідею потенційного посилення контролю за інвестиціями в новітні технології військового призначення.

Стратегія Німеччини щодо Китаю з'явилась на тлі прагнень Заходу переглянути відносини з Китаєм та зменшити свою стратегічну залежність від нього на тлі посилення китайської гегемонії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Приміром, уряд Нідерландів оголосив про нові правила щодо обмеження експорту певного сучасного напівпровідникового обладнання на тлі тиску США, які вимагають обмежити продаж високотехнологічних компонентів до Китаю.