Вице-канцлер Германии призвал обновить стратегию в отношении Китая

Стратегия Германии в отношении Китая должна быть обновлена, включать долгосрочный план, а также учитывать подход Европы, убежден вице-канцлер Роберт Хабек.

Заявление Хабека приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Немецкую экономику уже давно критикуют некоторые европейские аналитики из-за чрезмерно двустороннего подхода к Китаю, мотивированного собственными краткосрочными коммерческими интересами.

Ситуация начала несколько меняться, когда в прошлом году Берлин согласовал свою первую в истории стратегию в отношении Китая, которая призвала снизить риски в экономических отношениях двух стран, назвав Пекин "партнером, конкурентом и системным соперником".

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64-страничный документ призвал немецкие компании уменьшить свою зависимость от Китая, но не содержал никаких обязательных целей и требований.

"Рано или поздно китайская стратегия нуждается в обновлении", – сказал Хабек, который сейчас находится с визитом в Пекине.

По его словам, в китайской стратегии не хватает указаний на то, как Германия видит среднесрочные отношения между двумя странами.

"Я говорю это, потому что я уверен, что китайцы имеют его (среднесрочный план)", – сказал вице-канцлер.

Он отметил, что в политике, торговле и борьбе с климатическими изменениями следует обратить внимание на конкретные сферы.

"Стратегия означает, что вы должны смотреть в будущее и описывать по крайней мере путь к будущему, даже если это никогда не произойдет так, как описано", – добавил Хабек.

Три партии, которые входят в правящую коалицию Германии – Свободные демократы, "Зеленые" и СДПГ – разошлись во мнениях по ключевым вопросам в отношениях с Китаем. "Зеленые" и СвДП обычно выступают за более жесткую позицию, чем СДПГ.

Ранее стало известно, что впервые за 8 лет главным торговым партнером Германии стали США, а не Китай.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.