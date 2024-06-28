Укр Рус Eng

Шольц розкритикував свого міністра, який без погодження уклав угоду з Китаєм

Новини — П'ятниця, 28 червня 2024, 17:32 — Олег Павлюк

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував міністра транспорту Фолькера Віссінга за укладення угоди з Китаєм без попереднього узгодження з колегами в уряді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

У середу, 26 червня, Віссінг підписав меморандум про наміри з головою китайського Управління кібербезпеки Чжуан Жунвеном про "транскордонне передання даних".

Міністерство транспорту Німеччини не повідомило подробиць угоди, але зазначило, що вона стала продовженням угоди про співпрацю з Китаєм у сфері технологій самокерування.

Реклама:

Виступаючи в кулуарах саміту Європейської ради в Брюсселі у п’ятницю, Шольц сказав, що цю угоду в уряді не погодили. За його словами, "принцип, що ви погоджуєтесь один з одним", у цьому випадку дотриманий не був.

Віцеканцлер Німеччини закликав оновити стратегію щодо Китаю

"Ми, як уряд, завжди діємо відповідно до наших спільних принципів", – додав канцлер Німеччини, пославшись на розроблену урядом стратегію щодо Китаю.

За даними німецьких ЗМІ, відсутність консультацій щодо угоди викликала занепокоєння в міністерствах закордонних справ, внутрішніх справ та економіки.

Цей випадок став черговим проявом кризи у федеральному німецькому уряді, де три партії – Соціал-демократична, "Зелені" та Вільна демократична – безуспішно намагаються погодити бюджет на 2025 рік.

Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Китай
Реклама: