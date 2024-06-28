Шольц розкритикував свого міністра, який без погодження уклав угоду з Китаєм

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував міністра транспорту Фолькера Віссінга за укладення угоди з Китаєм без попереднього узгодження з колегами в уряді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

У середу, 26 червня, Віссінг підписав меморандум про наміри з головою китайського Управління кібербезпеки Чжуан Жунвеном про "транскордонне передання даних".

Міністерство транспорту Німеччини не повідомило подробиць угоди, але зазначило, що вона стала продовженням угоди про співпрацю з Китаєм у сфері технологій самокерування.

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Виступаючи в кулуарах саміту Європейської ради в Брюсселі у п’ятницю, Шольц сказав, що цю угоду в уряді не погодили. За його словами, "принцип, що ви погоджуєтесь один з одним", у цьому випадку дотриманий не був.

"Ми, як уряд, завжди діємо відповідно до наших спільних принципів", – додав канцлер Німеччини, пославшись на розроблену урядом стратегію щодо Китаю.

За даними німецьких ЗМІ, відсутність консультацій щодо угоди викликала занепокоєння в міністерствах закордонних справ, внутрішніх справ та економіки.

Цей випадок став черговим проявом кризи у федеральному німецькому уряді, де три партії – Соціал-демократична, "Зелені" та Вільна демократична – безуспішно намагаються погодити бюджет на 2025 рік.

Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.