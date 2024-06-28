В Латвии возле объекта с ограниченным доступом задержали россиянина с дроном

В четверг, 27 июня, в латвийском Даугавпилсе возле объектов с ограниченным доступом задержали гражданина России, который запускал дрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Правоохранители получили информацию о неком человеке, который пилотирует дрон. На месте происшествия сотрудники полиции встретили гражданина России 1983 года рождения.

Информацию об инциденте передали в Службу государственной безопасности и Службу военной разведки и безопасности.

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Служба государственной безопасности (СГБ) проинформирована о конкретном случае и оценит его в соответствии со своей компетенцией, заверили в СГБ. Детальных комментариев спецслужба не предоставляет.

Напомним, в Латвии ранее сообщили об инциденте, который произошел ночью 2 июня в Риге, когда двое мужчин сорвали флаг Украины.

Еще ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

Также латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые весной сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.