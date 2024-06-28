У Латвії біля об’єкта з обмеженим доступом затримали росіянина з дроном

У четвер, 27 червня, у латвійському Даугавпілсі біля об'єктів з обмеженим доступом затримали громадянина Росії, який запускав дрон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Правоохоронці отримали інформацію про якусь людину, яка пілотує дрон. На місці події співробітники поліції зустріли громадянина Росії 1983 року народження.

Інформацію про інцидент передали до Служби державної безпеки і Служби військової розвідки та безпеки.

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Служба державної безпеки (СДБ) поінформована про конкретний випадок і оцінить його відповідно до своєї компетенції, запевнили в СДБ. Детальних коментарів спецслужба не надає.

Нагадаємо, у Латвії раніше повідомили про інцидент, який трапився вночі 2 червня у Ризі, коли двоє чоловіків зірвали прапор України.

Ще раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Також латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які весною зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.