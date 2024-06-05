У Ризі туристи напідпитку зірвали і викинули прапор України
У Латвії повідомили про інцидент, який трапився вночі 2 червня у Ризі, коли двоє чоловіків зірвали прапор України.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
Як зазначено, співробітники центру відеоспостереження Ризької муніципальної поліції помітили на відеокамерах у Старій Ризі двох чоловіків, один із яких ніс у руках український прапор. Через деякий час цей прапор кинули через паркан.
Обидва чоловіки відразу покинули місце події. Інформацію передали екіпажу муніципальної поліції, який вночі патрулював околиці Старої Риги.
Згодом поліцейські зустріли потенційних підозрюваних. Під час перевірки даних з'ясувалося, що чоловіки є громадянами Великої Британії, і вони раніше вживали алкогольні напої в Старій Ризі.
Спочатку чоловіки стверджували, ніби знайшли прапор на землі на вулиці.
Їм пояснили можливе порушення і відповідальність за нього, після чого обох доставили до місця, де було викинуто прапор.
Співробітники муніципальної поліції оглянули околиці та з'ясували, що прапор зірвали з фасаду будівлі на бульварі Аспазіяс.
Особи були затримані і пізніше передані співробітникам Державної поліції для подальшого проведення процесуальних дій.
Напередодні скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун написав у X (Twitter), що зняв український прапор з кургану Костюшка, оскільки той висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства України у Кракові.
Незабаром прапор повернули на місце.