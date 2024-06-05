У Ризі туристи напідпитку зірвали і викинули прапор України

У Латвії повідомили про інцидент, який трапився вночі 2 червня у Ризі, коли двоє чоловіків зірвали прапор України.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як зазначено, співробітники центру відеоспостереження Ризької муніципальної поліції помітили на відеокамерах у Старій Ризі двох чоловіків, один із яких ніс у руках український прапор. Через деякий час цей прапор кинули через паркан.

Обидва чоловіки відразу покинули місце події. Інформацію передали екіпажу муніципальної поліції, який вночі патрулював околиці Старої Риги.

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Згодом поліцейські зустріли потенційних підозрюваних. Під час перевірки даних з'ясувалося, що чоловіки є громадянами Великої Британії, і вони раніше вживали алкогольні напої в Старій Ризі.

Спочатку чоловіки стверджували, ніби знайшли прапор на землі на вулиці.

Їм пояснили можливе порушення і відповідальність за нього, після чого обох доставили до місця, де було викинуто прапор.

Співробітники муніципальної поліції оглянули околиці та з'ясували, що прапор зірвали з фасаду будівлі на бульварі Аспазіяс.

Особи були затримані і пізніше передані співробітникам Державної поліції для подальшого проведення процесуальних дій.

Напередодні скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун написав у X (Twitter), що зняв український прапор з кургану Костюшка, оскільки той висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства України у Кракові.

Незабаром прапор повернули на місце.