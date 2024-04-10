У Латвії затримали чоловіків, які зірвали український прапор у Ризі

Латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

5 квітня в поліцію надійшов дзвінок від очевидця про те, що чоловік у масці зриває український прапор, що висить на будівлі на вулиці Барона, а інший чоловік знімає його на камеру. Після інциденту обидва одразу ж покинули місце події, а в Ризькому Східному управлінні Державної поліції почалося розслідування.

На опублікованому в соціальних мережах ролику видно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожий на професійну рацію предмет.

Співробітники поліції встановили особи двох імовірних порушників і затримали їх 9 квітня. Затримані раніше не були судимі.

Під час обшуків у будинках затриманих поліцейські виявили маску, яку, ймовірно, використовували під час скоєння злочину, рацію, а також різні предмети, "що мають відношення до прославляння комуністичного режиму і Росії".

Кримінальну справу порушено за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної, етнічної, расової чи релігійної ненависті, а також про умисне знищення або пошкодження чужого майна.

Завтра суд розгляне питання про арешт підозрюваних.

Раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.