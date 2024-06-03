Фермеры заблокировали дороги у границы между Испанией и Францией в знак протеста

Испанские и французские фермеры заблокировали дороги вдоль границы между Испанией и Францией в знак протеста против, по их мнению, недобросовестной конкуренции из-за пределов Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Накануне выборов в Европарламент, которые состоятся 6-9 июня, французские и испанские фермеры с помощью десятков тракторов заблокировали по обе стороны границы автострады AP-8 в Стране Басков и AP-7 в Каталонии.

фото AP

"Поскольку у нас европейские выборы, давайте посмотрим, воспринимают ли наши политики сектор серьезно и прислушиваются ли к нашим требованиям", – сказал агентству Reuters 54-летний испанский фермер Хосеп Хускафрасе.

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Недельные протесты фермеров заставили ЕС в мае продлить субсидии на шесть месяцев, чтобы поддержать сельскохозяйственный сектор 27 стран-членов Евросоюза.

ЕС также сократил часть своей флагманской экологической политики "Европейский зеленый курс", изъяв из своей климатической дорожной карты до 2040 года цель сокращения выбросов в сельском хозяйстве.

"Это важно (провести протест), потому что во Франции сельское хозяйство трудно вести. Им пренебрегали около 20 лет, а то и дольше. А мы кормим людей, вы знаете", – сказал французский фермер Сильвен Фуррике.

На каталонской границе с Францией фермеры играли в футбол и готовили паэлью, блокируя переходы, создавая длинные очереди из легковых и грузовых автомобилей.

"Пока тысячи водителей грузовиков остаются заблокированными на многих дорогах, не имея возможности выехать или даже поесть..., фермеры спокойно готовятся к вкусной паэлье. И где же полиция?" – заявила испанская транспортная ассоциация Fenadismer, по оценкам которой границу с Францией ежедневно пересекают 20 тысяч грузовиков.

Выборы в Европейский парламент начинаются в четверг, хотя большинство стран будут голосовать в воскресенье.

Как сообщалось ранее, протест фермеров продлится сутки.

Напомним, в Польше периодически также проходят акции аграриев, которые недовольны требованиями "Европейского зеленого курса".

В течение января французские аграрии устроили масштабные и бурные протесты с блокадами дорог по всей территории страны и начали сворачивать их после того, как правительство вышло с серией обещаний.