Польські фермери на знак протесту заблокують дорогу на околиці Варшави

У п'ятницю поблизу полудня польські фермери перекриють національну дорогу номер 2 у Закренті під Варшавою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Це ще одна цьогорічна акція протесту проти положень Європейського зеленого курсу. Крім того, фермери хочуть привернути увагу до збитків, яких вони зазнали внаслідок посухи.

Протест мав розпочатися о 9.30 ранку в Тшебуці, звідки фермери виїдуть на національну дорогу № 92. Колона тракторів проїде через села: Янів, Осини, Нові Осини, Стоядла до околиць Варшави в Закренті, де запланована блокада.

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Як повідомив Лукаш Коморовський, один з організаторів протесту, цього разу фермери виступають не лише проти положень Європейського зеленого курсу.

"Ми хочемо привернути увагу до посухи. Не існує системи допомоги фермерам, які постраждали від погодних аномалій. Крім того, досі немає прямих виплат за минулий рік, що призводить до дестабілізації", – розповів Коморовський. Він додав, що в акції протесту беруть участь близько 150 осіб.

Очікується, що блокада триватиме до 18.30.

Поліція попередила про заплановану акцію протесту фермерів і порадила її об'їзд.

Нагадаємо, фермери Люблінського воєводства заявили про значні збитки після граду, що випав у ніч на понеділок – багато фруктових садів були сильно пошкоджені.

10 травня тисячі польських фермерів пройшли масштабним маршем у центрі Варшави, виступаючи проти кліматичної політики Європейського Союзу та проти політики проєвропейського уряду прем’єр-міністра Дональда Туска.