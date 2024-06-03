Фермери заблокували дороги біля кордону між Іспанією і Францією на знак протесту

Іспанські та французькі фермери заблокували дороги вздовж кордону між Іспанією і Францією на знак протесту проти, на їхню думку, недобросовісної конкуренції з-поза меж Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Напередодні виборів в Європарламент, що відбудуться 6-9 червня, французькі та іспанські фермери за допомогою десятків тракторів заблокували по обидва боки кордону автостради AP-8 в Країні Басків і AP-7 в Каталонії.

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"Оскільки у нас європейські вибори, давайте подивимося, чи сприймають наші політики сектор серйозно і чи прислухаються до наших вимог", – сказав агентству Reuters 54-річний іспанський фермер Хосеп Хускафрасе.

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Тижневі протести фермерів змусили ЄС у травні продовжити субсидії на шість місяців, щоб підтримати сільськогосподарський сектор 27 країн-членів Євросоюзу.

ЄС також скоротив частину своєї флагманської екологічної політики "Європейський зелений курс", вилучивши зі своєї кліматичної дорожньої карти до 2040 року мету скорочення викидів у сільському господарстві.

"Це важливо (провести протест), тому що у Франції сільське господарство важко вести. Ним нехтували близько 20 років, а то й довше. А ми годуємо людей, ви знаєте", – сказав французький фермер Сильвен Фурріке.

На каталонському кордоні з Францією фермери грали у футбол і готували паелью, блокуючи переходи, створюючи довгі черги з легкових і вантажних автомобілів.

"Поки тисячі водіїв вантажівок залишаються заблокованими на багатьох дорогах, не маючи змоги виїхати чи навіть поїсти..., фермери спокійно готуються до смачної паельї. І де ж поліція?" – заявила іспанська транспортна асоціація Fenadismer, за оцінками якої кордон з Францією щодня перетинають 20 тисяч вантажівок.

Вибори до Європейського парламенту розпочинаються в четвер, хоча більшість країн голосуватимуть у неділю.

Як повідомлялося раніше, протест фермерів триватиме добу.

Нагадаємо, у Польщі періодично також проходять акції аграріїв, які невдоволені вимогами "Європейського зеленого курсу".

Протягом січня французькі аграрії влаштовували масштабні і бурхливі протести з блокадами доріг по всій території країни та почали згортати їх після того, як уряд вийшов із серією обіцянок.