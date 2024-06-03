Фермери зібралися добу блокувати шляхи між Францією та Іспанією
Французькі та іспанські фермери збираються протягом доби блокувати вісім автошляхів, що сполучають Францію та Іспанію, та не виключають розширення протесту.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У понеділок, 3 червня, французькі та іспанські аграрії вирішили з 10:00 блокувати автомобільний рух через Піренеї у восьми місцях на різний час, але не більше доби.
Вони хочуть таким чином привернути увагу до себе перед європейськими виборами та допускають розширення протесту, якщо їхні вимоги не почують.
За словами організаторів акції, після масштабних зимових протестів немає відчутного прогресу за кількома пунктами їхніх вимог, такими як податкові пільги на електроенергію, підвищення продовольчої безпеки, перегляд податків для сфери та підтримка в отриманні доступу до сонячних електростанцій.
Нагадаємо, у Польщі періодично також проходять акції аграріїв, які невдоволені вимогами Європейського зеленого курсу.
Протягом січня французькі аграрії влаштовували масштабні і бурхливі протести з блокадами доріг по всій території країни та почали згортати їх після того, як уряд вийшов із серією обіцянок.