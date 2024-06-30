Ультраправые выиграли досрочные выборы во Франции – экзитпол

Опросы, проведенные на участках, показали уверенную победу ультраправой партии "Национальное объединение" – за него проголосовали 34,2% французов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос Ifop, публикуемый La Figaro.

На втором месте – блок левых партий "Новый народный фронт". За него отдало голоса 29,1%.

Партия действующего президента Эманюэля Макрона "Возрождение" и ее союзники получили поддержку 21,5% избирателей.

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Также 10% французов проголосовали за республиканцев, часть которых могут войти в альянс с ультраправыми.

Также известно, что явка на этих выборах достигла рекордного показателя 69%.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон неожиданно объявил досрочные парламентские выборы после поражения своей партии на выборах в Европарламент в июне.

Французы будут выбирать 577 депутатов Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента. В стране действует мажоритарная избирательная система, согласно которой кандидат побеждает только в случае получения абсолютного большинства голосов.

Если этого не происходит, происходит второй тур (во Франции он назначен на 7 июля). В нем участвуют все кандидаты, которые в первом туре получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. Побеждает тот, кто наберет больше всего голосов.

Опросы общественного мнения показывали, что ультраправое "Национальное объединение" уверенно лидирует с 33-36% голосов избирателей, на втором месте – левая коалиция "Новый народный фронт" с 28-31%. Центристский альянс Макрона может рассчитывать на 20-23%.

Если "Национальное объединение" получит абсолютное большинство в Национальной ассамблее, во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

Французские ультраправые уже требовали возвращения французского взноса в бюджет ЕС, выражали несогласие с Евросоюзом по рабочим местам и отвергли призывы Макрона к большему единству ЕС и проактивности в вопросах обороны.

Неопределенным остается и отношение "Нацобъединения" к российско-украинской войне. Хотя сейчас партия заявляет, что поможет Украине защититься от российских захватчиков, она также установила красные линии, в частности отказ от предоставления ракет дальнего радиуса действия.

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