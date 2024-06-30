Ультраправі виграли дострокові вибори у Франції – екзитпол

Опитування, проведені на дільницях, показали впевнену перемогу ультраправої партії "Національне обєднання" – за нього проголосували 34,2% французів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на опитування Ifop, яке публікує La Figaro.

На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси 29,1%.

Партія чинного президента Еманюеля Макрона "Відродження" та її союзники здобули підтримку 21,5% виборців.

Реклама:

Також 10% французів проголосували за республіканців, частина яких може увійти в альянс із ультраправими.

Також відомо, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон несподівано оголосив дострокові парламентські вибори після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту в червні.

Французи обиратимуть 577 депутатів Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. У країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Якщо цього не відбувається, відбувається другий тур (у Франції він призначений на 7 липня). У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

Попередні опитування громадської думки свідчать, що ультраправе "Національне об’єднання" впевнено лідирує з 33-36% голосів виборців, на другому місці – ліва коаліція " Новий народний фронт" з 28-31%. Центристський альянс Макрона може розраховувати на 20-23%.

Якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість у Національній асамблеї, у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Французькі ультраправі вже вимагали повернення французького внеску до бюджету ЄС, висловлювали незгоду з Євросоюзом щодо робочих місць та відкинули заклики Макрона до більшої єдності ЄС та проактивності в питаннях оборони.

Невизначеним лишається і ставлення "Нацоб’єднання" до російсько-української війни. Хоча зараз партія заявляє, що допоможе Україні захиститись від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії, зокрема відмову від надання ракет дальнього радіусу дії.

Читайте також: Стрибок у невідоме: як дострокові вибори змінять Францію і як обійти загрози для України.