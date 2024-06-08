В Германии на выходных продолжаются поиски 9-летней украинки на выходных

В городе Дебельн в федеральной земле Саксония продолжаются масштабные поиски девятилетней украинки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

8 июня, поиски сосредоточены на ее школьном маршруте. Кроме того, полиция планирует осмотреть промышленные пустыри в городе.

К поисковой операции привлечены водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники. До сих пор ничего не найдено, даже ее розового школьного портфеля или одежды, указывают в полиции. "Мы все еще ничего не исключаем. Это касается как похищения, так и того, что ребенок где-то скрывается или с ним произошел несчастный случай", – отметил представитель полиции.

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Правоохранители обследовали уже треть города и проанализировали около 10 терабайт фото- и видеоматериалов. В городе организовали также частные группы поиска.

Кроме того, поисковую операцию проводят в других городах федеральной земли Саксония, а также и за пределами Германии – в Польше и Чехии, ведь правоохранители не исключают, что ребенок уже может быть за границей.

Также правоохранители начали расследование против школы, которая с опозданием сообщила об отсутствии девочки на уроках. О том, что Валерия исчезла, сообщила ее мать, после того как девочка не вернулась домой после школы в обычное время.

Известно, что семья Валерии из Днепропетровской области. Ее мать – украинская беженка, которая приехала в Германию в 2022 году вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Напомним, в мае в немецком городе Дортмунд на 15-летнего украинского беженца напали с ножом на улице, когда он гулял вечером с двумя друзьями.

В марте стало известно, что стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.