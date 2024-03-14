В Германии нашли мертвой 27-летнюю украинку, ее дочь-младенец и мать исчезли

На западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев, ее младенца и мать разыскивают.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в земле Баден-Вюртенберг в районе Рейн-Неккар. Прохожий обнаружил на берегу Рейна возле популярной набережной мертвого человека. Когда следователи установили его личность, оказалось, что это 27-летняя гражданка Украины, которая уже некоторое время считалась пропавшей. Следователи предполагают, что смерть вызвали "внешние насильственные действия". Женщина проживала в приюте для беженцев со своей 5-месячной дочерью и 51-летней матерью, которые тоже считаются пропавшими.

Коллаж Bild из фото, опубликованных полицией

Участок на берегу, где нашли тело, огородили, там и в близлежащей зоне работали эксперты-криминалисты с собаками.

По словам представителя полиции, следователи считают мать погибшей наиболее важным свидетелем в том, что могло произойти.

Полиция просит сообщить о себе свидетелей, которые видели загадочный костер в этом районе 6-7 марта, тех, кто проходил в этом месте и замечал прохожих или автомобили.

Напомним, в феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины после нападения компании молодых людей.