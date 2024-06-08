У Німеччині на вихідних продовжуються пошуки 9-річної українки

У місті Дебельн у федеральній землі Саксонія тривають масштабні пошуки дев'ятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

8 червня, пошуки зосереджені на її шкільному маршруті. Крім того, поліція планує оглянути промислові пустирі у місті.

До пошукової операції залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники. Досі нічого не знайдено, навіть її рожевого шкільного портфеля чи одягу, вказують в поліції. "Ми все ще нічого не виключаємо. Це стосується як викрадення, так і того, що дитина десь переховується або з нею стався нещасний випадок", – зазначив представник поліції.

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Правоохоронці обстежили вже третину міста та проаналізували близько 10 терабайт фото- і відеоматеріалів. У місті організували також приватні групи пошуку.

Крім того, пошукову операцію проводять в інших містах федеральної землі Саксонія, а також й за межами Німеччини – у Польщі та Чехії, адже правоохоронці не виключають, що дитина вже може бути за кордоном.

Також правоохоронці почали розслідування проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати, після того як дівчинка не повернулася додому після школи у звичний час.

Відомо, що сім'я Валерії з Дніпропетровщини. Її мати – українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році разом із двома неповнолітніми дітьми.

Нагадаємо, у травні в німецькому місті Дортмунд на 15-річного українського біженця напали з ножем на вулиці, коли він гуляв увечері з двома друзями.

У березні стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.