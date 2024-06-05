У німецькому місті дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка з української родини

У німецькому місті Дебельн третю добу шукають дев’ятирічну дівчинку Валерію, яка зникла вранці 3 червня дорогою до школи.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема, Bild, пише "Європейська правда".

Востаннє Валерію бачили близько 6.50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус (лінія С) до школи, яка знаходиться приблизно за два кілометри, але у школі дівчинка так і не з’явилась.

Оскільки школа не піднімала тривогу, мати зрозуміла, що її дочка зникла, лише в другій половині дня.

Реклама:

"Ми дізналися про зникнення дівчинки близько 18:30. Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її цілою і неушкодженою. Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи", – розповів речник поліції Анджей Ридзік.

За даними Bild, дівчинка походить з української родини.

Відеозаписи та свідчення водія автобуса підтвердили, що Валерія не їхала до школи звичайним автобусом.

"Ми ведемо розслідування в усіх напрямках", – каже Ридзік, який також не виключає можливих зловмисних дій.

Наразі водолази обстежують русло річки Мульде, пошукові собаки намагаються знайти слід дівчинки по запаху, також містечком проїжджають патрульні машини.

Як повідомляє Focus, у середу пошуки продовжились з допомогою дронів і собак.

"Ми чекаємо на результати і тоді вирішимо, як діяти далі", – заявила сьогодні вранці речниця поліції Хемніца.

Відділ кримінальних розслідувань також аналізує інформацію від свідків.

Нагадаємо, у травні в німецькому місті Дортмунд на 15-річного українського біженця напали з ножем на вулиці, коли він гуляв увечері з двома друзями.

У березні стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.