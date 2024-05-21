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В Германии на 15-летнего беженца из Украины напали с ножом

Новости — Вторник, 21 мая 2024, 08:56 — Андрей Синявский

В немецком городе Дортмунд на 15-летнего украинского беженца напали с ножом на улице, когда он гулял вечером с двумя друзьями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

В материале говорится, что компания разговорилась с двумя девушками, что могло не понравиться группе молодых людей, после чего началась драка, а один из мужчин вдруг вытащил нож.

По информации издания, подросток сначала получил порез на шее, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела.

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Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец еще прошел километр по городу, прежде чем потерял сознание.

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На место происшествия прибыл врач скорой помощи, который боролся за жизнь несовершеннолетнего на улице, после чего скорая доставила тяжело раненого в клинику.

Полиция ведет активные поиски преступника, расследованием занимается отдел по расследованию убийств. По данным правоохранителей, состояние украинца сейчас стабильное.

"Мы предполагаем попытку непреднамеренного убийства", – сказала прокурор Марибель Андерссон.

Ранее в марте стало известно, что стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.

Напомним, в феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения на него с другом компании молодых людей.

Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.

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