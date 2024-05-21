В Германии на 15-летнего беженца из Украины напали с ножом

В немецком городе Дортмунд на 15-летнего украинского беженца напали с ножом на улице, когда он гулял вечером с двумя друзьями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

В материале говорится, что компания разговорилась с двумя девушками, что могло не понравиться группе молодых людей, после чего началась драка, а один из мужчин вдруг вытащил нож.

По информации издания, подросток сначала получил порез на шее, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела.

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Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец еще прошел километр по городу, прежде чем потерял сознание.

На место происшествия прибыл врач скорой помощи, который боролся за жизнь несовершеннолетнего на улице, после чего скорая доставила тяжело раненого в клинику.

Полиция ведет активные поиски преступника, расследованием занимается отдел по расследованию убийств. По данным правоохранителей, состояние украинца сейчас стабильное.

"Мы предполагаем попытку непреднамеренного убийства", – сказала прокурор Марибель Андерссон.

Ранее в марте стало известно, что стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.

Напомним, в феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения на него с другом компании молодых людей.

Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.