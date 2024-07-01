Блинкен встал на защиту Байдена: Он восстановил доверие мира к лидерству США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ответил на критику выступления президента США Джо Байдена на дебатах, заявив, что его политика за последние 3,5 года повысила доверие к американскому лидерству в мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленного американского дипломата и многолетнего помощника Байдена впервые спросили о дебатах президента США с Трампом. В ответ тот подчеркнул эффективность работы главы Белого дома на свой должности.

"Если вы посмотрите на опросы по всему миру, чего бы они ни стоили, вы увидите, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние 3,5 года, – убежден Блинкен.

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По его словам, это происходит не просто так, ведь является результатом политики, которую проводит Белый дом.

"И они видят, что президент Байден является лидером во всех этих различных сферах, и что он объединяет людей и сосредотачивает их внимание на вызовах, которые стоят перед нами и которые являются общими для многих других стран", – отметил Блинкен.

Также госсекретарь заявил, что люди во всем мире "видят то, что Байден сделал" с момента вступления в должность, а не за одну ночь, и что "они ценят его политику".

"Они увидели президента, который снова инвестировал в Америку, снова инвестировал Америку в мир и снова инвестировал в альянсы и партнерства так, как они того хотят", – сказал Блинкен.

Ранее СМИ сообщили, что семья Джо Байдена призвала его остаться в президентской гонке и обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления президента США на дебатах.

Напомним, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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