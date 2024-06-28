Байден признал плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить не планирует

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине впервые прокомментировал упреки в плохом выступлении на президентских дебатах с Дональдом Трампом, частично признав критику в свою сторону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время обращения к сторонникам Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", – сказал президент США.

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Он добавил, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".

"Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", – подчеркнул президент США.

Выступление Байдена на дебатах с Трампом накануне в Демократической партии восприняли преимущественно негативно. Во время дебатов голос президента США часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также порой Байден терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свое мнение.

По данным СМИ, из-за провального выступления на дебатах представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену Байдена в избирательном списке.

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