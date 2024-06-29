Европейские политики шокированы выступлением Байдена на президентских дебатах

Многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

После первых президентских дебатов на американских выборах голоса отчаяния звучали со всего основного политического спектра в Европе, рядом с призывами еще интенсивнее готовиться ко второму приходу Дональда Трампа в Белый дом.

Ги Верхофстадт, депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии, заявил, что "американскую демократию на наших глазах убивает геронтократия". Он имел в виду форму государственного управления, где власть принадлежит лицам, по возрасту превосходящим основной возраст трудоспособного населения.

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Немецкий специалист по вопросам внешней политики ХДС Норберт Реттген заявил, что "эта ночь не будет забыта".

"Демократы должны переосмыслить свой выбор. А Германия должна полным ходом готовиться к неопределенному будущему. Если мы не возьмем на себя ответственность за европейскую безопасность сейчас, никто не возьмет", – отметил Реттген.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский в своем комментарии обратился к истории. "Марк Аврелий был великим императором, но он испортил свою преемственность, передав эстафету своему бездарному сыну Коммоду, губительное правление которого и положило начало упадку Рима", – отметил Сикорский.

Карл Бильдт, сопредседатель аналитического центра Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр Швеции, сказал, что выступление Байдена было настолько плохим, что шесть опубликованных предупреждений его совета относительно внешней политики Трампа "теперь являются обязательными для прочтения".

Бильдт сказал, переизбрание Трампа вполне может подбодрить популистские правые силы в Европе, чтобы еще сильнее препятствовать общей политике и инициативам ЕС.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из немецкой либеральной Свободной демократической партии заявила в интервью Rheinische Post: "Тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, поскольку демократы не в состоянии выставить против него сильного кандидата, будет исторической трагедией, которую почувствует весь мир".

В Италии бывший премьер-министр Маттео Ренци сказал: "Джо Байден не может этого сделать (не может выиграть выборы. – Ред.)". Он отметил, что Байден с честью служил США и не заслуживает бесславного конца, но "сменить лошадей – это обязанность каждого".

Напомним, Дональд Трамп в пятницу обрадовался плохому выступлению Джо Байдена на президентских дебатах, прошедших в четверг.

Президент Байден накануне признал плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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