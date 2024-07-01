Блінкен став на захист Байдена: Він відновив довіру світу до лідерства США

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відповів на критику виступу президента США Джо Байдена на дебатах, заявивши, що його політика за останні 3,5 роки підвищила довіру до американського лідерства у світі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Високопоставленого американського дипломата й багаторічного помічника Байдена вперше запитали про дебати президента США з Трампом. У відповідь той підкреслив ефективність роботи очільника Білого дому на свой посаді.

"Якщо ви подивитесь на опитування по всьому світу, чого б вони не коштували, ви побачите, що довіра до американського лідерства різко зросла за останні 3,5 роки, – переконаний Блінкен.

Реклама:

За його словами, це відбувається не просто так, адже є результатом політики, яку проводить Білий дім.

"І вони бачать, що президент Байден є лідером у всіх цих різних сферах, і що він об'єднує людей та зосереджує їхню увагу на викликах, які стоять перед нами і які є спільними для багатьох інших країн", – зауважив Блінкен.

Також держсекретар заявив, що люди в усьому світі "бачать те, що Байден зробив" з моменту вступу на посаду, а не за одну ніч, і що "вони цінують його політику".

"Вони побачили президента, який знову інвестував в Америку, знову інвестував Америку у світ та знову інвестував в альянси та партнерства так, як вони того хочуть", – сказав Блінкен.

Раніше ЗМІ повідомили, що сім'я Джо Байдена закликала його залишитися в президентських перегонах та обговорювала, чи не звільнити його головних помічників після поганого виступу президента США на дебатах.

Нагадаємо, чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.