Байден обратился к донорам своей кампании после провальных дебатов

Президент США Джо Байден в субботу, 29 июня, выступил перед донорами своей предвыборной кампании на мероприятии в штате Нью-Йорк, где признал беспокойство из-за неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, но пообещал продолжать участие в выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

В присутствии около 150 человек Байден отметил, что не баллотировался бы, "если бы не верил, что могу победить". "Я понимаю беспокойство относительно дебатов. Я понимаю. У меня был не лучший вечер", – признал он.

Поскольку Байден излучал неповиновение, несколько человек за пределами Хэмптона держали плакаты с призывами к нему отказаться от участия в выборах, даже если они выражали ему сочувствие.

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По словам источника Bloomberg, об отказе какого-то из доноров участвовать во встрече с президентом США не сообщалось.

После встречи с донорами Байден принял участие в приеме в Нью-Джерси, устроенном главой города демократом Филом Мерфи. Это мероприятие собрало 3,7 миллиона долларов для кампании американского президента.

У Байдена отдельно заявили, что с дебатов и до вечера пятницы собрали 27 миллионов долларов, чтобы развеять опасения доноров.

Напомним, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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