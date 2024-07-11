Столтенберг: Китай не может питать войну РФ без последствий для своих интересов и репутации

Лидеры НАТО на саммите заявили, что Китай поддерживает военную экономику России и это не может остаться без последствий для его интересов и репутации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.

Он отметил, что путинская война разжигается, теми, кто не разделяет западных ценностей, Ираном и КНДР, которые предоставляют России прямую военную поддержку, в то время как Китай подпитывает российскую военную экономику.

По его словам, это не временная коалиция, а большой стратегический сдвиг.

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"Китай стал решающим соседом российской войны против Украины", – сказал Столтенберг.

Китай поставляет России оборудование двойного использования, микроэлектронику, много других инструментов, которые позволяют России строить ракеты, бомбы, самолеты, оружие, которое россияне используют для атак по Украине, отметил генсек.

"Китай не может помогать крупнейшей войне на континенте с в новейшей истории без негативных последствий для своей репутации и интересов", – подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи углубление сотрудничества между РФ и КНДР.

В то же время СМИ сообщали, что Евросоюз стремится установить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Южной Кореей для совместной разработки военной техники.

Перед тем США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.