Блінкен обговорив з главою МЗС Південної Кореї поглиблення співпраці між РФ і КНДР

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови Блінкен засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включаючи поточні поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Він також підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США та Південної Кореї у просуванні миру та безпеки.

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Блінкен подякував корейському міністру за незмінну підтримку України.

Вони також домовилися продовжити спільну роботу над вирішенням викликів безпеці, які створює КНДР, а також над підтримкою миру і стабільності в Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.