В Риге пьяные туристы сорвали и выбросили флаг Украины

В Латвии сообщили об инциденте, который произошел ночью 2 июня в Риге, когда двое мужчин сорвали флаг Украины.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как указано, сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на видеокамерах в Старой Риге двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг. Через некоторое время этот флаг бросили через забор.

Оба мужчины сразу покинули место происшествия. Информацию передали экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал окрестности Старой Риги.

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Впоследствии полицейские встретили потенциальных подозреваемых. Во время проверки данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании, и они ранее употребляли алкогольные напитки в Старой Риге.

Сначала мужчины утверждали, будто нашли флаг на земле на улице.

Им объяснили возможное нарушение и ответственность за него, после чего обоих доставили к месту, где был выброшен флаг.

Сотрудники муниципальной полиции осмотрели окрестности и выяснили, что флаг сорвали с фасада здания на бульваре Аспазияс.

Нарушители были задержаны и позже переданы сотрудникам Государственной полиции для дальнейшего проведения процессуальных действий.

Накануне скандальный польский депутат-украинофоб от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун написал в X (Twitter), что снял украинский флаг с кургана Костюшко, поскольку тот висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство Украины в Кракове.

Вскоре флаг вернули на место.