США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 миллиарда долларов в рамках масштабной программы модернизации, которая будет включать закупку американского оборонного оборудования.

Об этом сообщил в заявлении представитель Госдепа Мэтью Миллер в понедельник, пишет "Европейская правда".

Миллер отметил, что Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams. В Польше дислоцируются тысячи военнослужащих США и членов Альянса, в том числе там размещена штаб-квартира американского V корпуса в Познани.

Правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов США в рамках программы "Внешнее военное финансирование" (Foreign Military Financing) для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.

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Прямые кредиты в рамках программы Foreign Military Financing – это инструмент сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированный для некоторых из важнейших партнеров США в сфере безопасности. Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что внесет значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО.

Предыдущее кредитное соглашение с США на сумму 2 миллиарда долларов было подписано в сентябре 2023 года.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с Польшей.

Среди ключевых положений документа – возможность предоставления Украине не менее дополнительной эскадрильи МиГ-29, но для этого есть условия.

Документ также предусматривает разработку механизма для перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши".