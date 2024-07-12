В правительстве Германии не поддадутся на запугивания РФ на фоне планов убийства гендиректора Rheinmetall

Берлин очень серьезно относится к сообщениям о заговоре в России с целью убийства генерального директора производителя оружия Rheinmetall и не испугается российских запугиваний.

Об этом заявила в пятницу министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, ее цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг CNN и New York Times сообщили, что американская разведка раскрыла российский план убийства Армина Паппергера, генерального директора компании Rheinmetall, которая производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

Это покушение было одним из серии российских планов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины, сообщает CNN. Вашингтон проинформировал Германию, и немецкие службы безопасности смогли защитить Паппергера.

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"Мы не позволим России запугать себя и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", – заявила Фезер.

Компания Rheinmetall прямо не подтвердила эти сообщения, но в своем заявлении отметила, что "всегда принимает необходимые меры" для обеспечения безопасности, регулярно консультируясь с органами безопасности.

Кремль отрицал эти сообщения как фейковые, основанные на анонимных источниках, и заявил, что их нельзя воспринимать серьезно.

Немецкий оборонный концерн Hensoldt, который производит радарные технологии для системы противовоздушной обороны IRIS-T, используемой в Украине, заявил, что переоценивает свои меры безопасности.

В апреле немецкие власти арестовали двух граждан российско-немецкого происхождения по подозрению в подготовке диверсионных атак, в том числе на военные объекты США, с целью подорвать военную поддержку Украины.

Германия также обвиняет Россию в убийстве чеченско-грузинского диссидента в изгнании в берлинском парке Тиргартен средь бела дня в 2019 году. Убийца Вадим Красиков отбывает пожизненное заключение, а суд постановил, что Россия несет ответственность за государственный терроризм.

Германия обеспечила высокий уровень защиты генеральному директору концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после того, как стало известно о попытке России ликвидировать его.