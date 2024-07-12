В уряді Німеччини не піддадуться на залякування РФ на тлі планів убивства гендиректора Rheinmetall 

Берлін дуже серйозно ставиться до повідомлень про змову в Росії з метою вбивства генерального директора виробника зброї Rheinmetall і не злякається російських залякувань.

Про це заявила у п'ятницю міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, її цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер CNN і New York Times повідомили, що американська розвідка розкрила російський план вбивства Арміна Паппергера, генерального директора компанії Rheinmetall, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Цей замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України, повідомляє CNN. Вашингтон поінформував Німеччину, і німецькі служби безпеки змогли захистити Паппергера.

Реклама:

"Ми не дозволимо Росії залякати себе і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", – заявила Фезер.

Компанія Rheinmetall прямо не підтвердила ці повідомлення, але в своїй заяві зазначила, що "завжди вживає необхідних заходів" для забезпечення безпеки, регулярно консультуючись з органами безпеки.

Кремль заперечив ці повідомлення як фейкові, засновані на анонімних джерелах, і заявив, що їх не можна сприймати серйозно.

Німецький оборонний концерн Hensoldt, який виробляє радарні технології для системи протиповітряної оборони IRIS-T, що використовується в Україні, заявив, що переоцінює свої заходи безпеки.

У квітні німецька влада заарештувала двох громадян російсько-німецького походження за підозрою у підготовці диверсійних атак, у тому числі на військові об'єкти США, з метою підірвати військову підтримку України.

Німеччина також звинувачує Росію у вбивстві чеченсько-грузинського дисидента у вигнанні в берлінському парку Тіргартен серед білого дня у 2019 році. Вбивця Вадим Красіков відбуває довічне ув'язнення, а суд постановив, що Росія несе відповідальність за державний тероризм.

Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту генеральному директору концерну Rheinmetall Арміну Паппергеру після того, як стало відомо про спробу Росії ліквідувати його.