Spiegel: Германия арестовала двух агентов РФ, которые планировали сорвать военную помощь Украине

В немецкой Баварии задержали двух агентов, работавших на спецслужбы России и намеревавшихся устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы взорвать военную поддержку Украины.

Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал двух подозреваемых, планировавших диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы. Как стало известно изданию, полиция задержала подозреваемых в Байройте.

Главный обвиняемый – 39-летний Дитер С. русско-германского происхождения из Баварии.

Следователи убеждены, что Дитер С. с октября 2023 общался с контактными лицами из российских спецслужб относительно диверсионных операций в Германии. Утверждают, что он согласился совершить поджоги и подрывы военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленных объектов.

В центре внимания находились, в частности, транспортные пути, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Целью запланированных атак было подорвать германскую поддержку Украины.

Считается, что сообщником Дитера С. был 37-летний Александер Й., тоже российско-германского происхождения, которого федеральная прокуратура обвиняет в том, что он является агентом российской разведки.

По данным издания, один из объектов, по которым шпионили задержанные, расположен в Графенвере в Баварии. Там среди прочего есть важный военный полигон, где армия США тренирует украинских военных, например, на основных боевых танках Abrams.

Дитер С. уже знаком германским органам безопасности. Между 2014 и 2016 годами он принадлежал к боевикам так называемой ДНР. Поскольку и теперь классифицируется германским правосудием как террористическая организация, Дитера С. также обвиняют в членстве в террористической организации за границей.

Поскольку он владел огнестрельным оружием, федеральная прокуратура также возбудила против него расследование по подозрению в подготовке грозящего государству насильственного акта.

Согласно информации издания, Дитер С. и Александер Й. были доставлены в Карлсруэ в среду и предстали перед судьями Федерального суда. Обоих взяли под стражу.

В Чехии ранее заявили, что Россия предприняла "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации ЕС и попыток диверсий на объектах критической инфраструктуры.

А после недавнего раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петер Фиала заявил, что следует ожидать дальнейших таких объявлений в других странах.