Гендиректору Rheinmetall надали охорону, як у Шольца, після спроби замаху з боку Росії

Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту генеральному директору концерну Rheinmetall Арміну Паппергеру після того, як стало відомо про спробу Росії ліквідувати його.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Раніше в четвер телеканал CNN повідомив, що розвідка США попередила німецьких колег про російський план вбивства Паппергера. У Берліні відреагували на це посиленням охорони глави збройового концерну.

Паппергер заявив Financial Times, що уряд Німеччини забезпечив "високий рівень безпеки навколо моєї персони". Він не підтвердив і не спростував повідомлень про спробу замаху на нього, але сказав, що "CNN не просто в небо дивиться".

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Джерело, знайоме з безпекою Паппергера, повідомило FT, що заходи безпеки його персони перебувають "на найвищому рівні" – подібно до захисту канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Відповідаючи на запитання про ймовірну загрозу його життю, гендиректор Rheinmetall сказав: "Я завжди почуваюсь у безпеці. Я дуже щаслива людина".

Два дипломати НАТО підтвердили FT інформацію про зірваний замах Росії на життя Паппергера, додавши, що вони вкладаються в наміри Росії збільшити кількість гібридних атак та диверсій у Європі.

Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській війні. Найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки.

Раніше прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.