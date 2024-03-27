Шведский поджигатель Корана из-за угрозы депортации переехал в Норвегию

Иракский беженец Салван Момика, который стал известен в Швеции из-за акций по сжиганию Корана, решил переехать в соседнюю Норвегию из-за аннулирования вида на жительство и угрозы депортации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Момика рассказал агентству AFP.

По словам иракского беженца, он покинул Швецию "из-за преследований, которым подвергся со стороны государственных учреждений".

"Швеция стала для меня угрозой после решения о высылке и угрозы экстрадиции в Ирак", – добавил Момика, назвав свободу выражения мнений и защиту прав человека в Швеции "большой ложью".

В Норвегии мужчина планирует подать заявку на получение убежища.

В октябре 2023 года шведская Миграционная служба аннулировала вид на жительство Момики, сославшись на ложную информацию в его заявлении о получении убежища. Позже суд подтвердил это решение, но при этом разрешил мужчине временно проживать в Швеции из-за "препятствия для обеспечения выполнения" депортации в Ирак.

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. На это резко отреагировала Турция, которая тормозила вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.