СМИ: В авто и дома у стрелявшего в Трампа парня нашли компоненты для взрывного устройства

В автомобиле и дома у юноши, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном событии, якобы обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники.

Двое собеседников в правоохранительных органах сообщили на условиях анонимности, что во время следственных действий в автомобиле 20-летнего Мэтью Крукса, который совершил нападение на Дональда Трампа, обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки.

Такие материалы нашли также в его доме.

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Аналогичную информацию со ссылкой на "многочисленные источники" в правоохранительных органах опубликовали CNN.

Собеседники также рассказали AP, что, по текущим данным следствия, использованное Круксом огнестрельное оружие покупал его отец примерно полгода назад.

Следователи еще выясняют, как Крукс получил его, и собирают дополнительную информацию о нападавшем.

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы застрелили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.



Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.