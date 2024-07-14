ЗМІ: В авто і вдома у хлопця, що стріляв у Трампа, знайшли компоненти для вибухового пристрою

В автомобілі та вдома у юнака, який стріляв в експрезидента США Дональда Трампа на передвиборчій події, нібито виявили компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на свої джерела.

Двоє співрозмовників у правоохоронних органах повідомили на умовах анонімності, що під час слідчих дій в автомобілі 20-річного Метью Крукса, який скоїв напад на Дональда Трампа, виявили компоненти для виготовлення вибухівки.

Такі матеріали знайшли також у його домівці.

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Співрозмовники також поділилися, що, за поточними даними слідства, використану Круксом вогнепальну зброю купував його батько приблизно пів року тому.

Слідчі ще з’ясовують, як Крукс отримав її, та збирають додаткову інформацію про нападника.

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав легке поранення вуха. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.