Покушение на Трампа на предвыборном митинге: двое раненых зрителей в тяжелом состоянии

В результате стрельбы на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в поселке Батлер штата Пенсильвания один человек погиб, еще двое были ранены.

Соответствующие данные от властей приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс рассказал, что погибший и двое раненых были взрослыми мужчинами. Раненые находятся в тяжелом состоянии.

"Мы известили нескольких членов семьи, но у них еще не было возможности известить все семьи", – сказал он.

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Выстрелы были "разрозненными" и не попали в одно место в толпе, добавил представитель полиции.

Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда

Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

ФБР установило личность нападавшего, который совершил покушение на Трампа. Им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

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