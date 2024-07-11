Профсоюзы Франции хотят забастовками заставить Макрона назначить "левого" премьера

Генеральный секретарь одного из крупнейших французских профсоюзов Франции CGT Софи Бине призвала к массовым забастовкам, чтобы заставить президента Эмманюэля Макрона назначить нового премьера из числа членов левого блока, который победил на парламентских выборах.

Об этом Бине сказала в эфире телеканала LCI в четверг, 11 июля, пишет "Европейская правда".

По словам представительницы CGT, если президент Франции не будет "уважать результаты голосования на выборах в парламент, "он рискует снова погрузить страну в хаос".

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"Он должен сделать две простые вещи. Он должен попросить партию, которая победила на воскресных выборах, назначить премьер-министра. И вторая вещь – оставить парламенту и парламентской демократии возможность найти проектное большинство для проведения реформ в стране", – добавила она.

Бине призвала членов профсоюза выйти на улицы и "присоединиться к митингам, чтобы поставить Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции. – Ред.) под надзор".

По итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказалось на третьем месте.

Левые были единственным блоком, который не согласовал кандидатуру премьера в случае победы, и сейчас партии спорят, кто им может стать. В то же время президент Франции не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.

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