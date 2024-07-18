В Париже автомобиль врезался в террасу кафе: один погибший, шесть пострадавших

В среду вечером автомобиль въехал в террасу кафе на севере Парижа, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение полиции.

По словам правоохранителей, три человека находятся в критическом состоянии. В то же время водитель скрылся с места происшествия.

Reuters

В автомобиле был один пассажир, у которого обнаружили положительный результат на алкоголь и наркотики, сообщил источник в полиции. Пассажир не был среди пострадавших.

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Как сообщает Le Parisien, водителя, 24-летнего мужчину из парижского региона, все же арестовали и взяли под стражу. Сейчас исключается несчастный случай.

Сообщалось, что во Франции задержали 20-летнего неонациста, который, как считают, планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.