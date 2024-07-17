Покушение на Трампа не изменит меры безопасности на открытии Олимпиады в Париже

Около 45 тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность на церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля, которую посетят более 100 глав государств и правительств.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель отдела планирования и координации Игр-2024 Ламбис Константинидис, сообщает Reuters.

По словам представителя организаторов Олимпиады, покушение на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании в минувшую субботу не изменило планов безопасности Игр.

"У нас очень тесное сотрудничество со службами безопасности США и их Секретной службой. Поэтому мы также делимся любой информацией, которую имеем", – сказал Константинидис.

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Он отметил, более 100 человек круглосуточно будут работать в штаб-квартире безопасности Олимпиады в Сен-Дени, что недалеко от Парижа.

"Мы очень уверены, что мы на одной волне (со службами безопасности США), и нам не пришлось менять ни одного из наших планов в результате этого досадного инцидента", – указал функционер.

Константинидис отметил, что в церемонии, которая впервые состоится за пределами стадиона, примут участие около 80 лодок, которые будут переправлять спортсменов по шестикилометровому маршруту вдоль реки Сены к Эйфелевой башне.

"Это шестикилометровый маршрут, поэтому это огромный периметр для мониторинга. Вот почему нам нужно столько людей (для обеспечения безопасности)", – пояснил он.

Сообщалось, что во Франции задержали 20-летнего неонациста, который, как полагают, планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.