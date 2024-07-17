Во Франции перед Олимпиадой задержали неонациста, угрожавшего атаковать факелоносцев

Во Франции задержали 20-летнего неонациста, который, как полагают, планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Мужчину задержали 17 июля в его доме в Кольмаре, что в департаменте Верхний Рейн. Его взяли под стражу по распоряжению антитеррористического управления полиции.

По данным телеканала, эльзасец угрожал напасть на факелоносцев, в том числе на трансгендерную особу, и высказывал угрозы в адрес народных избранников в телеграм-канале под названием "Французская арийская дивизия".

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Его псевдоним в сети, Panzer, перекликается с танками, которые использовала немецкая армия во время Второй мировой войны. В его доме нашли неонацистскую литературу и предметы.

Французские антитеррористические службы особенно следят за экстремистскими движениями, которые представляют угрозу Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

На время проведения игр в столице Франции ожидают около 10 миллионов посетителей и 10 тысяч спортсменов.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.