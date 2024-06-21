Во Франции назвали главную угрозу для Олимпийских игр в Париже
Во Франции беспокоятся из-за угрозы исламистских терактов во время летних Олимпийских игр в Париже.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявил шеф полиции французской столицы Лоран Нуньес, которого цитирует Politico.
В то же время он добавил, что пока явной угрозы нет.
"Исламский терроризм остается нашим главным беспокойством", – отметил Нуньес.
Франция находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений относительно возможных террористических атак во время Олимпиады.
"Пока нет четкой угрозы для Игр и нашей страны, но я хотел бы напомнить, что в конце мая в Сент-Этьене были арестованы два человека, которые планировали проект, направленный непосредственно против Олимпийских игр", – добавил шеф полиции.
Как известно, во Франции серьезно обеспокоены вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
К мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.