Во Франции назвали главную угрозу для Олимпийских игр в Париже

Во Франции беспокоятся из-за угрозы исламистских терактов во время летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявил шеф полиции французской столицы Лоран Нуньес, которого цитирует Politico.

В то же время он добавил, что пока явной угрозы нет.

"Исламский терроризм остается нашим главным беспокойством", – отметил Нуньес.

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Франция находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений относительно возможных террористических атак во время Олимпиады.

"Пока нет четкой угрозы для Игр и нашей страны, но я хотел бы напомнить, что в конце мая в Сент-Этьене были арестованы два человека, которые планировали проект, направленный непосредственно против Олимпийских игр", – добавил шеф полиции.

Как известно, во Франции серьезно обеспокоены вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

К мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.