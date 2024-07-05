Во Франции полиция провела аресты из-за террористических угроз на фоне подготовки к Олимпиаде

Французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

"Угроза остается чрезвычайно высокой", – сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, аресты проводились в двух разных местах.

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Дарманен не предоставил никаких подробностей о количестве арестов, но сказал, что они связаны с двумя отдельными заговорами, которые антитеррористические органы рассматривают как террористические угрозы.

Министр добавил, что об арестах не было объявлено ранее из-за проведения первого тура парламентских выборов в минувшее воскресенье.

Франция находится на самом высоком уровне террористической готовности с марта накануне Олимпиады, которая начнется 26 июля.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Во Франции к мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.