У Парижі автомобіль врізався в терасу кафе: один загиблий, 6 постраждалих

У середу ввечері автомобіль в'їхав у терасу кафе на півночі Парижа, внаслідок чого одна особа загинула та шестеро отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters з посиланням на повідомлення поліції.

За словами правоохоронців, троє осіб перебувають у критичному стані. Водночас водій втік з місця події.

Reuters

В автомобілі був один пасажир, у якого виявили позитивний результат на алкоголь та наркотики, повідомило джерело в поліції. Пасажир не був серед постраждалих.

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Як повідомляє Le Parisien, водія, 24-річного чоловіка з паризького регіону, все ж заарештували та взяли під варту. Наразі виключається нещасний випадок.

Повідомляли, що у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі, що розпочнуться 26 липня.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.