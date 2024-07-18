РФ угрожает развернуть ядерные ракеты из-за размещения "Томагавков" в Германии

В России не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует "Интерфакс".

Рябков комментировал слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса, который сказал, что запланированное к размещению оружие США будет конвенциональным (то есть неядерным).

У замглавы МИД спросили, рассматривает ли российская сторона возможность размещения ракет в ядерном оснащении.

Реклама:

"Я не исключаю никаких вариантов", – сказал Рябков.

Он также обвинил Германию и США в "тотальном разрушении системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями".

"В этой ситуации, принимая во внимание совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опциональность", – добавил представитель МИД РФ.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".

Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет.