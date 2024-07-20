Соратник Шольца проти розміщення американських "Томагавків" у Німеччині

Голова парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх висловив застереження щодо запланованого розміщення американських ракет "Томагавк" на території країни.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Мютценіх погодився, що Німеччина повинна посилювати обороноздатність з огляду на російське вторгнення в Україну, "але ми не повинні ігнорувати ризики, пов'язані з розгортанням" американських ракет.

"Ракети мають дуже короткий час попередження і відкривають нові технологічні можливості. Небезпека ненавмисної військової ескалації є значною", – вважає він.

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Соратник Шольца в інтерв’ю вважає, що навіть без "Томагавків" НАТО має достатній потенціал стримування, а також висловив здивування, "чому тільки Німеччина повинна приймати такі системи".

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.